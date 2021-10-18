Союз MMA России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры

В Союзе MMA России возмутились боем Джигурды и Милонова и решили бороться с фрик-боями

Глава Союза MMA России Радмир Габдуллин поделился мнением относительно популярности в стране боев с участием знаменитостей. Об этом сообщает РБК.

«Эти фрик-бои не развивают смешанные единоборства (MMA), а только позорят спорт. Мы не поддерживаем эти начинания и считаем, что они дискредитируют MMA», — заявил Габдуллин, комментируя поединок между депутатом Виталием Милоновым и артистом Никитой Джигурдой. Он отметил, что союз намерен бороться с проведением турниров, где не соблюдаются правила MMA.

Габдуллин раскритиковал букмекеров, которые покупают рекламу таких ивентов и тем самым помогают развиваться промоушенам. «Со своей стороны мы будем призывать прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу обратить внимание на деятельность этих букмекеров», — отметил он.

Милонов и Джигурда провели поединок по правилам бокса в рамках ивента промоушена «Наше дело». В главном бою сошлись российский тяжеловес Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов.