Джигурда отреагировал на решение Союза ММА России бороться с фрик-боями

Джигурда об обещании российского ММА бороться с фрик-боями: им стоит чаще улыбаться

Профессионалам из мира смешанных единоборств (MMA) стоит чаще улыбаться. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил актер и шоумен Никита Джигурда.

Так он отреагировал на решение Союза ММА России бороться со фрик-боями. «Все глупости делаются с серьезном лицом. В чем проблема? Это выяснение отношений. И мы еще привлекаем публику, которая не знает, что такое октагон», — заявил Джигурда.

Ранее в понедельник, 18 октября, глава Союза ММА России Радмир Габдуллин раскритиковал существование в смешанных единоборствах фрик-боев. Он пообещал, что организация привлечет к борьбе с такими поединками прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.

Джигурда 5 октября провел поединок по правилам бокса с депутатом Госдумы Виталием Милоновым в рамках ивента промоушена «Наше дело». В главном бою сошлись российский тяжеловес Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов.