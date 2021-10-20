Соперник Емельяненко поделился ожиданиями от боя в России

Тимоти Джонсон считает, что готов к бою с Федором Емельяненко при российских фанатах

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тимоти Джонсон поделился ожиданиями от главного поединка на Bellator 269 против Федора Емельяненко. Его слова приводит MMA Junkie.

36-летний американец считает, что готов к выступлению перед российскими фанатами. «Я справлюсь с этим. Многим ли доведется испытать такое? Я стараюсь смотреть на такие вещи иначе. Что-то в этом есть — приехать в Россию и зарубиться с Федором», — заявил Джонсон.

Он добавил, что победа над 45-летним Емельяненко поможет ему добиться титульного подеинка в Bellator. В июне он уступил в поединке за титул временного чемпиона организации в бою с Валентином Молдавским — учеником Емельяненко.

Емельяненко и Джонсон подерутся в главном поединке Bellator 269, который пройдет 23 октября в Москве. Американец известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).