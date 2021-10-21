Федор Емельяненко назвал условие реванша с Орловским

Федор Емельяненко: для реванша Орловскому надо уйти из UFC и подписать контракт с Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко назвал условие для возможного реванша с белорусом Андреем Орловским. Его слова в четверг, 21 октября, приводит Sport24.

«К выпадам Орловского сейчас никак не отношусь. Мне кажется, все было ясно, был зафиксирован нокаут. А насчет повторного поединка — Андрею тогда нужно будет уйти из UFC и подписать контракт с Bellator», — заявил боец.

Следующим соперником 45-летнего Емельяненко станет американец Тимоти Джонсон. Их бой возглавит первый турнир Bellator в России. Он запланирован на 23 октября.

В апреле 2020-го Орловский признался, что до сих пор испытывает неприязнь по отношению к Емельяненко. В ходе общения с фанатами в Instagram белорус заявил, что хотел бы «набить рожу» бывшему сопернику.

Поединок Емельяненко и Орловского состоялся в январе 2009 года на турнире Affliction — Day of Reckoning. Российский боец одержал победу, отправив соперника в нокаут в первом раунде.