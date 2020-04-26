Бывший чемпион UFC помечтал «набить рожу» Федору Емельяненко

Белорусский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Орловский признался, что до сих пор испытывает неприязнь по отношению к российскому тяжеловесу Федору Емельяненко. Об этом он рассказал в ходе общения с подписчиками в Instagram, передает «Чемпионат.com».

41-летний спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не скрывает, что мечтает вновь сойтись в клетке с россиянином. Кроме того, Орловский также хотел бы сразиться с голландцем Алистаром Оверимом. «В идеале было бы набить рожу обоим», — подчеркнул Орловский. При этом он признал, что Емельяненко является важной фигурой в смешанных единоборствах.

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Орловский — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. Он уже встречался с Емельяненко. Бой проходил в рамках турнира организации Affliction в 2009 году. В том поединке белорусский спортсмен уступил нокаутом. Овериму Орловский также проиграл — уже под эгидой UFC.

Орловский продолжает выступать в UFC, как и Оверим. Емельяненко же представляет организацию Bellator. Планируется, что российский тяжеловес проведет еще два поединка и завершит карьеру. В декабре 2019-го он провел первый из боев «прощального турне», нокаутировав американца Квинтона Джексона в Токио.

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