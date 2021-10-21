Александр Емельяненко дал прогноз на бой брата на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко нокаутирует американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 во втором раунде. Такой прогноз дал брат спортсмена Александр в комментарии «ВсеПроСпорт».

«Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Я знаю, что Джонсон — ударник, поэтому борьбы здесь будет мало», — заметил Емельяненко-младший. Он добавил, что Федор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно и «налетать, как смерч».

20 октября Джонсон поделился ожиданиями от боя в России. 36-летний американец заявил, что готов к выступлению перед российскими фанатами. Он добавил, что победа над 45-летним Емельяненко поможет ему добиться титульного поединка в Bellator.

Емельяненко и Джонсон подерутся в главном поединке Bellator 269, который пройдет 23 октября в Москве. Американец известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).