Федор Емельяненко прервал переводчика словами «неправильно переводите»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко прервал переводчика во время пресс-конференции, приуроченной к турниру Bellator 269. Ролик доступен в YouTube-канале издания «Спорт-Экспресс».

45-летний Емельяненко сделал замечание сотруднику, который переводил слова главы Bellator Скотта Кокера. Последний рассказывал о том, что российский тяжеловес искал наиболее сложного соперника для своего поединка в Москве.

Емельяненко остановил молодого человека словами «неправильно переводите». Ответ Кокера передала уже личная переводчица российского бойца Татьяна Святодумова.

Ранее в сети появилось видео дуэли взглядов между Емельяненко и его соперником в главном бою турнира Bellator в Москве Тимоти Джонсоном. Схватка возглавит первый российский ивент организации. Он запланирован на 23 октября.