Появилось видео дуэли взглядов Федора Емельяненко и Джонсона

В Москве прошла дуэль взглядов между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном

В Москве прошла дуэль взглядов между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Федором Емельяненко и его американским соперником Тимоти Джонсоном перед турниром Bellator. Видео появилось в Instagram издания «Спорт-Экспресс».

Поединок между 45-летним россиянином и 36-летним американцем запланирован на 23 октября. Ивент станет первым турниром Bellator в России.

Накануне поединка Емельяненко допустил, что может завершить карьеру после схватки с Джонсоном. Россиянин отметил, что окончательное решение будет зависеть от его состояния после боя.

В последний раз Емельяненко дрался в декабре 2019-го. На турнире Bellator в Японии он нокаутировал американского тяжеловеса Куинтона Джексона.