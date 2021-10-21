Появилось видео дуэли взглядов Федора Емельяненко и Джонсона

В Москве прошла дуэль взглядов между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Федором Емельяненко и его американским соперником Тимоти Джонсоном перед турниром Bellator. Видео появилось в Instagram издания «Спорт-Экспресс».
Поединок между 45-летним россиянином и 36-летним американцем запланирован на 23 октября. Ивент станет первым турниром Bellator в России.
Накануне поединка Емельяненко допустил, что может завершить карьеру после схватки с Джонсоном. Россиянин отметил, что окончательное решение будет зависеть от его состояния после боя.
В последний раз Емельяненко дрался в декабре 2019-го. На турнире Bellator в Японии он нокаутировал американского тяжеловеса Куинтона Джексона.