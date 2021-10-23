Федор Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде на турнире Bellator

Емельяненко в первом раунде нокаутировал американца Джонсона на турнире Bellator в Москве

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в тяжелой весовой категории прошел в субботу, 23 октября, в Москве. Спортсмены осторожно начали поединок, но к середине первого раунда россиянину удалось провести серию ударов и нокаутировать соперника.

Для 45-летнего Емельяненко это 40-я победа в карьере. Он также потерпел шесть поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

Джонсон потерпел второе поражение подряд. Всего в его активе 15 побед и восемь поражений.

Турнир промоушена Bellator впервые в истории прошел в России. Для Емельяненко поединок с Джонсоном был шестым в рамках организации.