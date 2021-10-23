Исмаилов сделал прогноз на бой Федора Емельяненко с Джонсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко должен одержать победу в бою c Тимоти Джонсоном. Такой прогноз в беседе со «Спорт-Экспрессом» сделал Магомед Исмаилов.

По мнению спортсмена, россиянин сильнее американского оппонента, поэтому возьмет верх. В чем конкретно Емельяненко превосходит Джонсона, Исмаилов не уточнил.

Поединок между 45-летним россиянином и 36-летним американцем состоится в субботу, 23 октября. Ивент станет первым турниром Bellator в России.

В последний раз Емельяненко дрался в декабре 2019-го. На турнире Bellator в Японии он нокаутировал американского тяжеловеса Куинтона Джексона. Всего на счету россиянина 46 боев, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений.