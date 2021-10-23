Федора Емельяненко посчитали средним по меркам UFC бойцом

Даниэль Кормье: каким бы великим ни был Федор Емельяненко, в UFC он был бы средним бойцом

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье оценил уровень российского бойца Федора Емельяненко. Его слова приводит MMA Fighting.

«UFC общался с Федором в период с 2009 по 2011 год. Он победил бы Брока Леснара. Но в остальном не думаю, что Емельяненко смог бы хорошо выступать в UFC. Честно говоря, он был бы средним бойцом по меркам промоушена в то время», — посчитал Кормье.

Кормье отметил, что Емельяненко пришлось бы сложно против таких соперников, как Джуниор Дос Сантос или Кейн Веласкес. По мнению бывшего чемпиона UFC, тот факт, что российский боец не подписал с американским промоушеном контракт помог сохранить интригу. «Похоже, что я устраиваю треш-ток против Федора, но мне он нравится», — отметил Кормье.

Следующий поединок 45-летний Федор Емельяненко проведет против американца Тима Джонсона. Их бой состоится 23 октября в Москве в рамках турнира Bellator 269. Джонсон известен по выступлениям в UFC.

Федор Емельяненко за карьеру провел 46 боев, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.