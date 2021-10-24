Появилось видео победы Емельяненко над Джонсоном нокаутом в первом раунде

Опубликовано видео нокаута Федора Емельяненко в первом раунде боя с Джонсоном

Видео с лучшими моментами поединка российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона появилось в сети. Ролик опубликовал канал Okko MMA в YouTube.

Спортсмены осторожно начали бой, но затем стали обмениваться ударами. Через 1 минуту и 46 секунд после старта первого раунда россиянин отправил американца в глубокий нокаут.

Встреча соперников стала главным событием турнира Bellator 269, который прошел в Москве в субботу, 23 октября. Ивент под эгидой американского промоушена Россия приняла впервые.

45-летний Емельяненко одержал 40-ю победу в профессиональной карьере. Он также потерпел шесть поражений, а один бой был признан несостоявшимся.