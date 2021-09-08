Нурмагомедов ответил на обвинения в провале взвешивания перед боем с Гейджи

Хабиб Нурмагомедов заявил, что уложился в вес перед боем с Джастином Гейджи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на обвинения в провале взвешивания перед поединком с Джастином Гейджи осенью 2020-го. Об этом сообщает Sport24.

32-летний Нурмагомедов убежден, что уложился в вес без нарушения правил. Он напомнил, что процесс его подготовки к церемонии взвешивания запечатлен на видео.

«Меня три раза взвесили, пока я к этому шел. На моем канале есть видео, где я сделал вес. По моему виду можно понять, что я там вешу именно 70 килограммов, а не 90», — заявил Нурмагомедов.

Перед схваткой Нурмагомедова и Гейджи в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американский тренер Майк Дольче усомнился в корректности проведения взвешивания российского спортсмена. Эксперт указал на ошибку организаторов процедуры.

Нурмагомедов одержал победу над Гейджи на турнире UFC 254. Россиянин вынудил оппонента сдаться, применив удушающий прием «треугольник». Он в третий раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил об уходе из спорта.