Порье вспомнил свои эмоции после поражения от Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье посвятил пост годовщине своего поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Публикация доступна в Instagram.

«Два года назад я покинул зал для пресс-конференции. У меня было разбито сердце, я не знал, что меня ждет в будущем. Теперь я готов вновь побиться за золото: я стану чемпионом до конца года. Работайте и следуйте за мечтой. Остальные пускай сомневаются», — заявил Порье.

Таким образом американец вспомнил об эмоциях после поражения в титульном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Нурмагомедовым в Абу-Даби в сентябре 2019-го. Тогда россиянин вынудил Порье сдаться, применив удушающий прием.

Порье снова предстоит титульный поединок. Американец согласился на схватку с действующим чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой. Бой пройдет в декабре в рамках UFC 269.