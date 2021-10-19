Боец UFC Волков снова стал отцом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков объявил о рождении второго ребенка. Об этом он сообщил в Instagram.

32-летний тяжеловес, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), разместил фото с новорожденным. В описании к снимку Волков пояснил, что снова стал отцом. У бойца родился второй сын.

Следующий поединок Волков должен провести 30 октября на турнире UFC 267. Соперником россиянина станет поляк Марчин Тыбура.

В июне бой с участием Волкова возглавил турнир UFC. Россиянин уступили Сирилу Гану по итогам пяти раундов противостояния.

На счету Волкова 33 победы при девяти поражениях. До перехода в UFC он выступал в M-1 Challenge и Bellator. В обеих организациях Волков становился чемпионом в тяжелом весе.