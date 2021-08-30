Волков анонсировал новый бой в UFC

Российский тяжеловес Александр Волков сразится с Марчином Тыбурой на UFC 267

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков объявил о новом поединке. Пост доступен в Instagram тяжеловеса.

32-летний Волков выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 30 октября. Соперником отечественного спортсмена станет Марчин Тыбура из Польши.

UFC 267 возглавит противостояние действующего чемпиона в полутяжелом весе Яна Блаховича и бразильца Гловера Тейшеры. Также в рамках турнира шанс вернуть титул получит россиянин Петр Ян. Он вновь подерется с Алджамейном Стерлингом.

В июне 2021 года Волков уступил судейским решением французскому тяжеловесу Сирилу Гану. Это поражение стало первым для россиянина с июня 2020-го. Ган прервал серию Волкова из двух побед. Россиянин нокаутировал Уолта Харриса и Алистара Оверима.

Волков — бывший чемпион Bellator. На его счету 33 победы при девяти поражениях.