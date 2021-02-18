Волков назвал условия для борьбы за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков назвал условия для борьбы за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Волков посчитал, что уже следующий его поединок может стать титульным, однако обратил внимание на то, что слишком много бойцов в данный момент претендуют на чемпионство в тяжелом весе. Он добавил, что исход поединка между Франсисом Нганну и Стипе Миочичем позволит понять, кто будет бороться за титул в дальнейшем. «Чтобы более уверенно занять свои позиции, мне необходимо провести еще один бой», — подытожил спортсмен.

В активе Александра Волкова 33 победы при восьми поражениях. 7 февраля он выиграл бой с Алистаром Оверимом, нокаутировав оппонента во втором раунде. После этого россиянин заявил, что хотел бы драться за пояс.

Действующий обладатель пояса чемпиона UFC в тяжелом весе — американец Стипе Миочич. В марте ему предстоит защита титула в поединке с Франсисом Нганну.