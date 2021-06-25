Непобежденный боец UFC назвал Волкова «главным испытанием в карьере»

Французский боец смешанного стиля (MMA) Сирил Гейн поделился мнением о своем сопернике — российском тяжеловесе Александре Волкове. Его слова приводит MMA Junkie.

«Для меня это огромная возможность себя проявить. Волков — главное испытание в моей карьере», — отметил француз. Тяжеловес отметил, что считает россиянина одним из лучших представителей дивизиона в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Поединок между Гейном и Волковым возглавит турнир UFC 26 июня. Французский тяжеловес — непобежденный боец. На его счету восемь побед в восьми поединках.

Волков демонстрирует серию из двух побед. Россиянин нокаутировал Уолта Харриса и Алистара Оверима. Всего в активе тяжеловеса 33 победы при восьми поражениях.