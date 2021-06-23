Боец UFC Волков рассказал о трудностях получения американской визы

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков рассказал о трудностях получения американской визы. Его слова приводит Sport24.

32-летний российский тяжеловес признался, что получил документ в последний момент. Волков отметил, что он был вынужден оформлять визу в Казахстане. «Пришлось немного задержаться, плюс лишний перелет. С другой стороны, я один из тех немногих, кто успел получить визу непосредственно перед поединком», — отметил он.

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 26 июня Волкову предстоит поединок с Сирилом Гейном. Бой с участием россиянина станет главным событием вечера.

Волков победил в последних двух поединках в UFC. В обоих случаях российский тяжеловес завершал схватки досрочно. Он нокаутировал Уолта Харриса и Алистара Оверима. Всего в активе россиянина 33 победы при восьми поражениях.

Гейн ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету восемь побед в восьми боях.