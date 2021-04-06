Боец UFC Волков показал лицо после пропущенного от боксера-тяжеловеса удара

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков показал свое лицо после пропущенного удара от боксера-тяжеловеса. Фотографию спортсмен разместил в Instagram.

«Лицо человека, пропустившего оверхэнд от боксера-тяжеловеса», — подписал фото Волков. На снимке спортсмен улыбается, а на лице нет никаких заметных следов от попадания. Боец добавил, что 12 раундов бокса пошли на пользу его настроению. Имя спарринг-партнера россиянин не раскрыл.

30 марта Волков заявил о готовности подраться с новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну. Он подчеркнул, что знает способ победить соперника и отобрать у того пояс.

В активе Волкова 33 победы при восьми поражениях. Девять боев россиянин провел в рамках UFC, выиграв семь из них и потерпев два поражения.