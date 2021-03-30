Волков захотел отобрать пояс у нового чемпиона UFC в тяжелом весе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков заявил о готовности подраться с камерунским тяжеловесом Фрэнсисом Нганну. Об этом он рассказал в интервью Александру Лютикову в YouTube.

32-летний россиянин заявил, что выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) ради самых высоких результатов. Волков отметил, что хотел бы подраться с Нганну. Он подчеркнул, что знает способ победить соперника и отобрать пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.

28 марта на UFC 260 Нганну нокаутировал американца Стипе Миочича, став новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Волков занимает пятую строчку в рейтинге тяжеловесов.

7 февраля Волков одержал победу над Алистаром Оверимом. Нганну обратил внимание на успех россиянина и обратился к нему в Twitter. «Молодец. Ты вышел на поляну к взрослым ребятам. Но здесь может быть скользко», — предостерег Волкова Нганну.

Волков становился чемпионом Bellator. На его счету 33 победы при восьми поражениях.