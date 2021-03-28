В сети появилось видео лучших моментов UFC 260

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик представлен на YouTube-канале UFC Russia.
В главном поединке ивента Фрэнсис Нганну лишил титула чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича. Схватка завершилась досрочно: Нганну нокаутировал оппонента во втором раунде.
Также экс-чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли потерпел поражение от Висенте Люке. Представитель России Абубакар Нурмагомедов добился первой победы под эгидой UFC. Он одолел Джареда Гудена по итогам трех раундов единогласным решением судей.