Волков высказался о геях в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков высказался о геях в единоборствах. Слова спортсмена прозвучали в ролике «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе PREMIER.

32-летний тяжеловес признался, что не хотел бы вступать в борьбу с соперником-гомосексуалистом. Однако он отметил, что не станет отказываться от поединков с бойцами нетрадиционной сексуальной ориентации.

«В контракте нет пункта "не быть геем". Как профессионал буду драться. Это уже от менеджера зависит — сможет он меня от подобных боев уберечь или нет», — заявил Волков.

26 июня россиянину предстоит поединок с Сирилом Ганом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В феврале Волков одержал победу над Алистаром Оверимом.

Волков выступает в UFC с ноября 2016-го. Всего на счету российского бойца 33 победы при восьми поражениях.

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