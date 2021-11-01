Американский боец UFC потребовал боя с Чимаевым

Нил Магни рассчитывает на поединок с Хамзатом Чимаевым в UFC в декабре

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нил Магни заявил, что все еще хочет провести поединок с Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщает MMA Junkie.

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34-летний американец заявил, что по-прежнему требует схватки с непобежденным чеченцем. Он требовал схватки с Чимаевым еще в декабре 2020-го. Однако Магни подчеркнул, что изменил отношение к потенциальному оппоненту после выступления Чимаева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Чеченец вынудил сдаться китайца Ли Цзинляна в первом раунде.

Магни признался, что ранее не относился к Чимаеву всерьез. «Он мне казался наглым новичком, которого необходимо проучить. Теперь же он показал, что с ним надо считаться», — отметил американец. Он добавил, что рассчитывает подраться с Чимаевым в декабре, учитывая, что Новый Хабиб едва ли нуждается в восстановлении после поединка с Цзинляном.

Чимаев одержал четвертую победу в рамках UFC подряд. Боец не выступал в клетке больше года. Первые три победы в промоушене он одержал за 66 дней, что является рекордом UFC.