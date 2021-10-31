Новый Хабиб отреагировал на слухи о конфликте с Нурмагомедовым

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев, известный как Новый Хабиб, рассказал об отношениях с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я пожму ему руку. Мы мусульмане, мой брат дагестанец, у меня очень много братьев дагестанцев, я их люблю. В интернете много пишут и болтают про нас плохое. Не знаю, что у них в голове», — отреагировал спортсмен на слухи о конфликте с Нурмагомедовым. Он добавил, что уважает бойцов, которые качественно выполняют свою работу, и поздравил подопечного Нурмагомедова Ислама Махачева с победой на турнире UFC 267.

На том же турнире Новый Хабиб одержал победу над китайцем Ли Цзинляном удушающим приемом. Для бойца это четвертая подряд победа в UFC. Он ни разу не проигрывал в MMA. На его счету теперь десять побед в десяти боях, причем все они закончились досрочно.

В мае Чимаев высмеял Нурмагомедова за то, что тот решает свои вопросы несамостоятельно, и пригрозил его семье. До этого пообещал порвать бойца в октагоне. Позже конфликт был улажен.