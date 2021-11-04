Боец UFC отреагировал на желание Дэйны Уайта устроить ему поединок с Чимаевым

Нэйт Диас отреагировал на желание главы UFC устроить ему бой с Хамзатом Чимаевым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас отреагировал на новости о том, что глава Абсолютного бойцовского чемпината (UFC) Дэйна Уайт намерен организовать ему поединок с Хамзатом Чимаевым. Американец упомянул об этом в сторис в Instagram.

36-летний ветеран UFC опубликовал отрывок из интервью Уайта, где промоутер говорил о желании устроить схватку Диаса и Чимаева. Американец также привел другое видео, ставшее мемом, в котором звезда Национальной баскетбольной лиги (НБА) Расселл Уэстбрук реагирует на вопрос журналиста словами: «Что? Бро, ты о чем вообще? Это не ко мне».

2 ноября в беседе с TMZ Уайт заявил, что намерен поговорить с Диасом. Желание подраться с американцем выразил сам Чимаев.

Чимаев одержал четвертую победу в рамках организации, вынудив сдаться Ли Цзинляна на турнире UFC 267. Диас проиграл два последних поединка. В июне он уступил Леону Эдвардсу, а в ноябре 2019-го он проиграл в схватке с Хорхе Масвидалем.

В 2016 году Диас дважды подрался с ирландцем Конором Макгрегором. Он вышел победителем из первой схватки со звездой промоушена, но уступил во втором поединке.

На счету Чимаева десять побед в десяти поединках в профессиональных MMA.