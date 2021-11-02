Названа самая пугающая черта Чимаева

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чэйл Соннен поделился мнением о чеченце Хамзате Чимаеве, который одержал четыре победы подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ролик доступен в YouTube-канале Соннена.

44-летний американец, который становился претендентом на пояс чемпиона UFC, убежден, что Чимаев не показал в октагоне ничего нового. «Да, он может ворваться в клетку, снести парня с ног. И что? Разве мы раньше подобного не видели?» — говорит Соннен.

Аналитик также назвал самую пугающую черту чеченского бойца. «Больше всего пугает именно его отношение к делу. Он действительно может вызвать на бой звезд UFC, и ему будет плевать. Он может выступать в разных весовых категориях с разницей в неделю. Не просто сказать, что может, а реально взять и сделать вес. Он уничтожил Ли Цзинляна спустя семь месяцев после того, как едва не умер от коронавируса. Да он просто взял и поднял парня, поднес его к Дэйне Уайту и поговорил с боссом. Просто так», — отметил Соннен.

Чимаев провел четыре поединка в рамках UFC и одержал четыре победы. На UFC 267 он выиграл бонус за выступление вечера. Он досрочно завершил бой против китайца Цзинляна, применив удушающий прием.

