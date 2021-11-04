Чемпион UFC назвал условие для боя с Чимаевым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман оценил вероятность проведения поединка против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Отрывок с пресс-конференции турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликован в YouTube-канале TheMacLife.

Действующий чемпион UFC отметил, что его не беспокоит тот факт, что промоушен дает Чимаеву больше возможностей. «Да, жизнь несправедлива. Мы усваиваем эту простую истину еще в детстве. Кому-то приходится провести с десяток боев до титульника, кого-то намеренно "продвигают". Это нормально», — отметил Усман.

Боец также назвал условие, при котором он рассмотрит схватку с Чимаевым. По словам Усмана, столкновение с чеченцем в октагоне для бойца в его статусе должно «иметь смысл». «Сейчас мне было непросто. Я девять недель не видел родную дочку. Да, Facetime отчасти решает проблему, но не снимает ее. Не знаю, долго ли я смогу вообще всем этим заниматься», — заявил Усман.

6 ноября Усману предстоит второй поединок против соотечественника Колби Ковингтона. Американец удерживает пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Чимаев выступает в средней и полусредней весовых категориях.

На счету Чимаева уже четыре победы в UFC. Первые три схватки он провел за 66 дней. Ранее чеченец выступал под эгидой Brave FC. Всего он провел десять поединков в профессиональной карьере и одержал победу в каждом из них.