Нурмагомедов назвал наиболее порадовавшую его победу на турнире UFC 267

Нурмагомедов заявил, что победа Тухугова на турнире UFC 267 порадовала его больше других

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал победу, которая порадовала его больше других на турнире UFC 267. Он заявил, что таковой является победа Зубайры Тухугова над Рикардо Рамосом. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Нурмагомедов рассказал, что россиянин проводил бой с повреждением. «Понимал, что в любой момент травма может дать о себе знать, даже был момент в тренировочном лагере, где мы всей командой уговаривали его, что бой надо перенести», — рассказал боец.

Тухугов одержал победу над соперником из Бразилии единогласным решением судей. В его активе 26 боев, в которых он одержал 20 побед и потерпел пять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

Турнир UFC 267 прошел 30 октября в Абу-Даби. Помимо Тухугова, свои бои выиграли россияне Петр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, Магомед Анкалаев, Альберт Дураев и Тагир Уланбеков.