Макгрегор оценил победу Махачева на турнире UFC

Конор Макгрегор заявил, что не позволил бы Исламу Махачеву довести его прием до конца

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter оценил победу россиянина Ислама Махачева над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267.

Спортсмен написал, что не позволил бы Махачеву довести его болевой прием до конца. «Любой ценой нужно не допустить перешагивание через голову. Просто контролируйте спину соперника свободной рукой, после чего получите возможность ударить его коленом в глаз», — заявил Макгрегор.

Махачев одержал победу над Хукером на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Поединок прошел в рамках легкого веса и завершился досрочно в первом раунде. Махачев провел болевой прием, после которого рефери остановил поединок.

Махачев продлил серию побед до девяти. Спортсмен неоднократно заявлял, что хочет подраться с Макгрегором.