Стали известны гонорары Яна и Махачева на последнем турнире UFC

Ян заработал 282 тысячи долларов, а Махачев 131 тысячу после побед на турнире UFC

Самый большой гонорар по итогам турнира UFC 267 получит польский боец смешанного стиля (MMA) Ян Блахович. Об этом сообщает Sportszion.com.

Стало известно, что спортсмен, который в бою за чемпионский пояс в тяжелом весе проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре, с учетом всех бонусов заработал 642 тысячи долларов. Победитель этого поединка получил 432 тысячи.

Гонорар россиянина Петра Яна, победившего американца Кори Сэндхагена и завоевавшего титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, составил 282 тысячи долларов. Другой представитель России Ислам Махачев получил 131 тысячу долларов. Он в последнем бою в рамках легкого веса взял верх над соперником из Новой Зеландии Дэном Хукером.

Турнир UFC 267 прошел в субботу, 30 октября. Поединки состоялись в Абу-Даби.