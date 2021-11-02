Стали известны гонорары Яна и Махачева на последнем турнире UFC

Самый большой гонорар по итогам турнира UFC 267 получит польский боец смешанного стиля (MMA) Ян Блахович. Об этом сообщает Sportszion.com.
Стало известно, что спортсмен, который в бою за чемпионский пояс в тяжелом весе проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре, с учетом всех бонусов заработал 642 тысячи долларов. Победитель этого поединка получил 432 тысячи.
Гонорар россиянина Петра Яна, победившего американца Кори Сэндхагена и завоевавшего титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, составил 282 тысячи долларов. Другой представитель России Ислам Махачев получил 131 тысячу долларов. Он в последнем бою в рамках легкого веса взял верх над соперником из Новой Зеландии Дэном Хукером.
Турнир UFC 267 прошел в субботу, 30 октября. Поединки состоялись в Абу-Даби.