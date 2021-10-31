Махачев объяснил отказ от жизни как у Нурмагомедова

Боец Ислам Махачев заявил, что хотел бы отдыхать в Дагестане после завершения карьеры

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье рассказал, почему не хочет жить, как бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Спортсмен заявил, что Нурмагомедов много путешествует, тренируется каждый день и приезжает на бои поддерживать всех подопечных, несмотря на то, что завершил карьеру. Сам Махачев, уйдя на покой, хотел бы все время отдыхать. «Я хочу проводить много времени с семьей, друзьями, и не путешествовать так много, потому что я и так много времени нахожусь вдали от Дагестана», — объяснил боец.

30 октября Махачев одержал победу над соперником из Новой Зеландии Дэном Хукером на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Поединок прошел в рамках легкого веса и завершился досрочно в первом раунде. Махачев провел болевой прием, после которого рефери остановил поединок.

Махачев продлил серию побед до девяти. Он соратник Нурмагомедова. Спортсмен тренировался под началом его отца Абдулманапа Нурмагомедова и неоднократно выступал на турнирах по боевому самбо.