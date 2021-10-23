Махачев поддержал заступившегося за народ Дагестана Нурмагомедова

Журналисты, подчеркивая национальность преступников, провоцируют неприязнь. Об этом РИА Новости рассказал российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев.

Так спортсмен поддержал Хабиба Нурмагомедова, который заступился за народ Дагестана. «Натворит что-то один мерзавец, сразу находят национальность. Специально это делают, а зачем? Мы живем в одной стране», — заявил Махачев.

Он отметил, что его задевают подобные моменты. При этом он призвал наказывать провинившихся по всей строгости закона.

Нурмагомедов высказался аналогичным образом 18 октября. Его комментарий касался инцидента с нападением на Романа Ковалева в московском метро трех уроженцев Дагестана. Мужчина заступился за девушку, после чего злоумышленники избили его. В их отношении возбудили уголовные дела.