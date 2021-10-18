Нурмагомедов заступился за народ Дагестана

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заступился за дагестанский народ. Свою позицию он высказал «Спорт-Экспрессу».

«Какой-то персонаж кидает таксиста — везде пишут дагестанец. Кто-то кого-то бьет — везде пишут дагестанцы. У нас же тоже есть чувства — у этих дагестанцев, нас три с половиной миллиона, если не четыре. Думаю, неправильно — когда один человек творит неправильное действие — писать во всех СМИ дагестанцы, дагестанцы», — указал он.

Спортсмен добавил, что среди этой народности есть интеллигенция, ученые и врачи — люди, которые очень достойно представляют не только Дагестан, а всю Россию.

Ранее Нурмагомедов рассказал об отношении к инциденту с избиением пассажира Романа Ковалева дагестанцами в московском метро. По его словам, ни один здравомыслящий человек не может поддерживать этот поступок. Спортсмен также объяснил, что его шутка об инциденте была «больше подколом».

13 октября Нурмагомедов в шуточной форме провел параллель между избиением Ковалева и своим поединком с Конором Макгрегором. «А где моя медаль от [главы Следственного комитета России Александра] Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы», — написал спортсмен от имени ирландца.

Ковалев был избит тремя уроженцами Дагестана после того, как вступился за девушку в московском метро. Злоумышленников задержали и возбудили против них уголовные дела. Пострадавший попал в больницу с переломами. Бастрыкин вручил пострадавшему медаль «Доблесть и отвага».