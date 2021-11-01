Ян собрался причинить боль Стерлингу в их следующем бою

Петр Ян настроен причинить боль Алджамэйну Стерлингу в их следующем бою в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян рассчитывает одержать уверенную победу в возможном поединке с американцем Алджамэйном Стерлингом. Об этом он рассказал в эфире шоу MMA Hour.

«У Стерлинга сердце петушка. Если он убежал однажды, будет бежать всегда», — заявил Ян. Он отметил, что готов драться с любым соперником после завоевания временного пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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Если его следующим поединком станет встреча со Стерлингом — действующим чемпионом UFC в легчайшем весе — Ян настроен на нанесение максимального ущерба сопернику. «Я собираюсь причинить ему боль в этот раз», — заявил он.

На UFC 267 Ян должен был подраться со Стерлингом во второй раз. Американец снялся с противостояния, сославшись на проблемы со здоровьем. Оппонентом россиянина стал Кори Сэндхаген. Ян одержал победу единогласным решением и забрал пояс временного чемпиона.

В марте Ян уступил Стерлингу путем дисквалификации. Россиянин нанес запрещенный удар и лишился чемпионского пояса.