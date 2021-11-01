Стерлинг захотел научить Яна манерам

Чемпион UFC Алджамэйн Стерлинг настроен на второй поединок с Петром Яном

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг настроен на второй поединок против россиянина Петра Яна. Об этом он написал в Twitter.

32-летний американец отреагировал на публикацию Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где размещена фотография Яна и Стерлинга со словами: «Осталось незаконченное дело». «Я научу этого парня манерам», — написал Стерлинг.

Ян одержал победу над Кори Сэндхагеном на UFC 267 в Абу-Даби и завоевал пояс временного чемпиона организации в легчайшем весе. Изначально соперником россиянина должен был стать именно Стерлинг, однако американец снялся с противостояния, сославшись на проблемы с шеей. Сам Ян утверждал, что его оппонент просто не хочет очередной встречи с ним в октагоне.

В марте Ян проиграл Стерлингу дисквалификацией в схватке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Россиянин нарушил правила и упустил пояс.