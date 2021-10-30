Петр Ян завоевал временный титул UFC в легчайшем весе

Петр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном и завоевал временный титул UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Трансляция велась на сайте РЕН ТВ.

Схватка стала со-главным поединком вечера. Поединок завершился по результатам пяти раундов единогласным решением судей. Россиянин завоевал временный титул UFC в легчайшем весе. После поединка Ян поблагодарил болельщиков за поддержку и назвал оппонента достойным воином.

Изначально соперником Яна должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

В марте Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин проиграл Стерлингу путем дисквалификации. Он нанес запрещенный удар в голову лежащему сопернику и лишился титула.

Теперь на счету Яна 16 побед и два поражения в MMA. У Сэндхагена 14 побед и четыре поражения.

