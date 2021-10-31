Стерлинг отреагировал на победу Яна в UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг отреагировал на победу своего бывшего соперника россиянина Петра Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Пост доступен в Twitter спортсмена.
Стерлинг поздравил высоко оценил поединок Яна и Кори Сэндхагена. «Батя доволен своими парнями сегодня. Лучший дивизион в UFC», — написал действующий обладатель пояса в легчайшем весе.
Ян успешно провел схватку против Сэндхагена и одержал победу единогласным решением судей. Россиянин выиграл пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе.
Стерлинг должен был защищать пояс в соглавном поединке UFC 267 против Яна. Однако второй поединок между бойцами сорвался. Американец снялся с ивента, сославшись на проблемы со здоровьем.
В марте российский боец остался без чемпионского титула: в их поединке со Стерлингом он нанес запрещенный удар и потерпел поражение из-за дисквалификации. Стерлинг таким образом впервые в истории промоушена завоевал пояс чемпиона UFC из-за нарушения правил со стороны оппонента.