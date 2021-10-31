Глава UFC ужаснулся работой судьи из России на турнире

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил работу российского рефери Вячеслава Киселева, который обслуживал один из поединков на UFC 267. Фрагмент пресс-конференции доступен в YouTube-канале TheMacLife.

Киселев был снят с работы на ивенте сразу после поединка между Элизеу Залески дос Сантосом и Бенуа Сент-Дени. Болельщики в соцсетях подвергли его жесткой критике. Основная претензия заключалась в том, что Киселев не остановил поединок, несмотря на преимущество дос Сантоса, а это привело к необязательному урону для его соперника.

Уайт признался, что в UFC случалось, что рефери убирали с работы прямо во время ивента. Промоутер ужаснулся работой Киселева. «Очень плохо получилось. Просто ужасно», — отметил глава UFC.

Турнир UFC 267 возглавило противостояние Яна Блаховича и Гловера Тейшеры. Последний сумел завоевать пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в возрасте 42 лет.

Также на турнире титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе выиграл Петр Ян.