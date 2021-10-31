Бразилец Тейшейра стал чемпионом UFС в полутяжелом весе

Бразилец Тейшейра победил Блаховича и завоевал пояс чемпиона UFС в полутяжелом весе

Польский боец смешанного стиля (MMA) Ян Блахович проиграл бразильцу Гловеру Тейшейру на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Трансляция велась на сайте РЕН ТВ.

Схватка стала главным поединком вечера. Поединок завершился досрочно во втором раунде, когда бразилец провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться. Тейшейра завоевал пояс чемпиона UFС в полутяжелом весе.

У 41-летнего Тейшейры теперь 33 победы и семь поражений. На счету Блаховича 28 побед и девять поражений.

Ранее в рамках турнира UFC 267 россиянин Петр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном и завоевал временный титул UFC в легчайшем весе. Поединок завершился по результатам пяти раундов единогласным решением судей.