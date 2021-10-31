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Глава UFC отреагировал на слова Федора Емельяненко о себе

Дэйна Уайт: Федору Емельяненко следовало больше думать о деньгах
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Фото: Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал о словах российского тяжеловеса Федора Емельяненко, который заявил, что промоутера интересуют только деньги. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Пару недель назад Федор заявил, что у меня на уме только деньги. Скажу так: я его не знаю, а он не знает меня. Виделись мы только раз. Что ж, ему б самому следовало думать о деньгах, когда мы предлагали ему контракт», — заявил глава UFC.

Уайт также напомнил, что предлагал Емельяненко очень выгодные условия сделки, но тот отказался. Промоутер признался, что не верит в то, что россиянин когда-нибудь выступит в октагоне UFC.

Перед турниром Bellator в Москве Емельяненко рассказал журналистам о встречах с Уайтом и несостоявшемся переходе в UFC. В частности, россиянин упомянул, что руководство промоушена не было заинтересовано в переходе в организацию других представителей команды Емельяненко.

Емельяненко выступал в Strikeforce с 2009-го по 2011 год и провел четыре боя. В 2017 году Емельяненко перешел в Bellator.

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