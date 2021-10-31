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Петр Ян прокомментировал победу над Сэндхагеном на UFC

Петр Ян о победе над Сэндхагеном на UFC: понял, что переломлю ход поединка, все получилось
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Петр Ян
Петр Ян
Фото: Per Haljestam / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян прокомментировал свою победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Его слова приводит РИА Новости.

По словам спортсмена, его тактика заключалась в том, чтобы «поддавливать без ударов, с ударами», поскольку он знал, что высокий Сэндхаген много и хорошо двигается. «Кори достойный оппонент, достойный воин. В какой-то момент я понял, что переломлю ход поединка. Все получилось», — сказал Ян.

Боец добавил, что для него это уже не первая победа в Абу-Даби, поэтому это место для него «стало родным». «Все знают, кто является настоящим чемпионом, все знают, что Стерлинг бегает сейчас. Я готов драться с любым оппонентом, будь то Диллашоу или Стерлинг», — заключил Петр Ян.

Поединок Яна и Сэндхагена завершился по результатам пяти раундов единогласным решением судей. Россиянин завоевал временный титул UFC в легчайшем весе. Изначально соперником Яна должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

Теперь на счету Яна 16 побед и два поражения в MMA. У Сэндхагена 14 побед и четыре поражения.

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