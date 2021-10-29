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Стерлинг дал прогноз на ближайший бой Петра Яна

Боец MMA Стерлинг заявил, что Сэндхаген победит Яна на турнире UFC
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Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кори Сэндхаген победит Петра Яна. Такой прогноз на ближайший бой с участием россиянина дал Алджамейн Стерлинг, слова которого приводит BJPenn.

Американец заявил, что его фаворит исправил ошибки из предыдущих поединков. Он также отметил, что Сэндхаген делает множество обманных движений и использует разнообразные удары. Это, по мнению Стерлинга, должно принести его соотечественнику победу.

Ян и Сэндхаген подерутся на турнире UFC в Абу-Даби 30 октября. Изначально россиянину должен был противостоять Стерлинг, но тот снялся с боя, сославшись на травму.

В марте 2021-го Ян уступил Стерлингу чемпионский пояс UFC. Россиянин проиграл американцу из-за дисквалификации, так как нанес запрещенный удар. В июне 2020-го Сэндхаген также проиграл Стерлингу. Соперник провел успешный удушающий прием.

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