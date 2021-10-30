Российского рефери отстранили от турнира UFC

Российского судью Вячеслава Киселева отстранили от UFC 267 в Абу-Даби, его заменит Годдард

Российского рефери Вячеслава Киселева отстранили от работы на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение вызвано тем, что судья не остановил бой между бразильцем Элизеу Залески Дос Сантосом и французом Бенуа Сен-Дени, несмотря на то, что во втором раунде бразилец добивал соперника. Бой завершился победой Дос Сантоса судейским решением.

Киселев должен был судить бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Швейцарии Волканом Оездемиром. На поединке его заменит британец Марк Годдард.

В главном бою UFC 267 сойдутся Гловер Тейшера и Ян Блахович. Они поспорят за титул в полутяжелом весе. Также впервые с марта подерется Петр Ян. В поединке за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе ему будет противостоять Кори Сэндхаген.