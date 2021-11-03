Махачев ответил оценившему его победу на турнире UFC Макгрегору

Махачев об оценке Макгрегора его победы в UFC: вытащил бы его руку с корнем

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев прокомментировал слова Конора Макгрегора, который оценил победу россиянина над представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Спортсмен ответил ирландцу в своем Instagram.

Ранее в среду, 3 ноября, Макгрегор заявил, что не дал бы Махачеву довести его болевой прием до конца. Россиянин в ответ написал, что вытащил бы руку ирландца с корнем.

Российский боец взял верх над Хукером на турнире UFC 267, который прошел 30 октября в Абу-Даби. Поединок в легком весе завершился досрочно в первом раунде. Махачев успешно провел болевой прием, после которого рефери остановил поединок.

Россиянин продлил серию побед до девяти. 30-летний спортсмен неоднократно заявлял о желании подраться с Макгрегором.