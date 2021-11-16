Друг брата Нурмагомедова высказался об инциденте с наездом на полицейского

Камал Идрисов, друг российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова, отказался считать себя виновным в умышленном наезде на полицейского. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Обвиняемый высказался в жалобе на действия адвоката Александра Карабанова, направленной президенту Адвокатской палаты города Москвы Игорю Полякову. Идрисов обвинил того в нарушении профессиональной этики и презумпции невиновности. Недовольство друга спортсмена, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, вызвало интервью адвоката, в котором тот осудил участников инцидента.

Идрисов утверждает, что наехал не на сотрудника ДПС, а на вооруженного бойца Росгвардии, который без светоотражающего жилета выбежал на проезжую часть. По его словам, удар пострадавшего о правую часть капота не был сильным, а его последствия он не мог разглядеть из-за закрывших обзор в зеркала заднего вида сотрудников ДПС. Он также подчеркнул, что совершил наезд случайно, так как неверно понял указания полицейских, решив, что может начать движение.

«Находясь в спешке, я не осознавал тяжесть случившегося, что в принципе и подтверждается дальнейшими моими действиями, в частности, тем, что мы с моим товарищем прошли регистрацию и сели в самолет маршрутом до Москвы, а не скрылись на безлюдной территории, расположенной вокруг аэропорта», — заявил Идрисов.

Друг Усмана Нурмагомедова также подчеркнул, что после наезда попросил знакомых подъехать на пост ДПС, извиниться перед росгвардейцем и предложить тому материальную компенсацию. «Потерпевший оказался вполне адекватным человеком, поблагодарил, за то, что подъехали с извинениями и объяснениями, от денежной компенсации отказался, пошутив, что теперь ребята при следующей встрече должны ему автографы», — добавил Идрисов.

Инцидент произошел 11 ноября. Идрисова и Нурмагомедова задержали в московском аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что, по версии правоохранителей, перед вылетом в столицу из Махачкалы они совершили наезд на автомобиле на сотрудника полиции. Пострадавший попал в больницу, было заведено уголовное дело.