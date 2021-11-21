Гинцбург назвал попытки уклониться от прививки глупым подходом

Глава центра Гамалеи Гинцбург призвал граждан не ждать, пока от COVID-19 привьются другие

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал «глупым подходом» попытки уклониться от вакцинации против COVID-19. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Ученый раскритиковал нежелание некоторых граждан прививаться от коронавируса в ожидании, пока привьются другие и в России выработается коллективный иммунитет. При этом Гинзбург подчеркнул, что заражение может грозить любому непривитому человеку.

«Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться с внешним миром. Ну, и любой контакт — это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания», — объяснил он.

Ранее Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, которые отговаривают россиян от вакцинации против COVID-19. По его словам, такие доктора «губят людей», неправомерно используя свое положение.