Жена актера из сериала «Воронины» раскрыла причину его смерти

«Пятый канал»: жена актера Зубова сообщила, что он умер в результате заболевания COVID-19

Снявшийся в сериале «Воронины» российский актер Михаил Зубов умер в результате заболевания COVID-19 и пневмонией. Причину смерти раскрыла его жена Наталья Гердт, передает «Пятый канал».

По ее словам, до смерти он пробыл в реанимации 13 дней. Артист скончался на 43-м году жизни. Помимо «Ворониных», Михаил Зубов появился в сериалах «Капкан для монстра» и «Лихач».

О смерти 42-летнего Зубова стало известно ранее, 21 ноября. Об этом сообщила руководительница краснодарской школы кино «Кинолицей» Елена Володина.

20 ноября сообщалось о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина. Причиной кончины артиста стала полиорганная недостаточность. Он умер в одной из московских клиник в возрасте 67 лет.

