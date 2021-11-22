Spotify отключил случайное воспроизведение песен на новом альбоме Адель

Стриминговый сервис Spotify отключил функцию случайного воспроизведения песен на новом альбоме британской певицы Адель по ее собственной просьбе, поскольку их установленный порядок продуман специально, чтобы слушатель услышал продуманную полноценную историю. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Twitter.

Вышедшая 19 ноября пластинка получила название «30». Альбом является четвертым студийным альбомом артистки и первым полноценным релизом с 2015 года.

«Это был единственный запрос, который я когда-либо сделала в нашей постоянно меняющейся индустрии. Мы не без причин создаем наши альбомы с такой тщательностью и продумываем трек-листы. Наше искусство рассказывает истории, и их следует слушать так, как мы задумали. Спасибо Spotify, что вы прислушались», — написала Адель.

Представители платформы отреагировали на благодарность певицы, поделившись ее публикацией в своем Twitter-аккаунте c комментарием: «Все для тебя». Отмечается, что пользователи приложения имеют возможность прослушать трек-лист в произвольном порядке, поскольку функция случайного воспроизведения была отключена лишь по умолчанию.

Ранее стало известно, что артистка согласилась на получасовое видеоинтервью с журналистом Мэттом Дорнаном, прилетевшим ради этого в Лондон. Во время беседы он не задал ей ни одного вопроса о новой пластинке. Когда 33-летняя артистка спросила ведущего, что он думает о ее альбоме, тот признался, что не слушал его. Обиженная Адель ушла с интервью.