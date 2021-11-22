Боевики убили более ста человек в Демократической Республике Конго

AFP: более 100 жителей стали жертвами нападений боевиков на деревни в районе Джугу в ДРК

Десятки человек стали жертвами нападений боевиков на деревни в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает CGTN со ссылкой на AFP.

По информации агентства ТАСС, неизвестные боевики убили более ста мирных жителей населенных пунктов в районе Джугу провинции Итури на востоке страны. На данный момент власти ДРК не раскрывают данные о преступной группировке, организовавшей атаки.

29 сентября сообщалось, что жители Демократической Республики Конго заживо сожгли восемь женщин, обвинив их в колдовстве. По данным юристов, с июня по сентябрь 2021 года более 300 женщин были обвинены в колдовстве. Специалисты возложили ответственность за происходящее на руководство страны, не желающее принимать меры.